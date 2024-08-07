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مقتل 9 أشخاص في انفجار سيارة بمدينة إعزاز شمالي سوريا

Lebanon 24
07-08-2024 | 14:20
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قتل 9 أشخاص وأصيب 14 آخرين بجروح جراء انفجار سيارة مفخخة في منطقة أعزاز شمالي سوريا.
وذكرت مصادر محلية، الأربعاء، أن عبوة ناسفة موضوعة في سيارة انفجرت على حاجز طريق في منطقة اعزاز، الواقعة مقابل ولاية كلس التركية.
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وذكرت المصادر، أن الهجوم أدى إلى مقتل 9 أشخاص وإصابة 14 آخرين بجروح.
وأضافت أن قوات الأمن قامت بتعزيز الإجراءات الأمنية في المنطقة المحيطة بموقع التفجير، وتم نقل المصابين إلى مستشفى "عزيز" بالمنطقة.
وأشارت المصادر إلى أن قوات الأمن المحلية باشرت التحقيق في مكان الحادث، في حين لم تعلن أي جهة مسؤوليتها بعد عن الهجوم. (الاناضول)
 
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