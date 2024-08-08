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بعد فيديو اعتداء جنود جنسيا على معتقلين فلسطينيين.. أميركا تدعو للتحقيق

Lebanon 24
08-08-2024 | 02:43
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رأى المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر أمس الأربعاء أنه يتعين على إسرائيل إجراء تحقيق مستفيض في مزاعم اعتداء جنود جنسيا على معتقلين فلسطينيين، ودعا إلى "عدم التسامح مطلقا" مع الجناة.
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وحين سُئل عن مقطع مصور بثته القناة 12 الإسرائيلية، يظهر فيه جنود يأخذون معتقلا بعيدا عن كاميرات المراقبة لارتكاب انتهاكات، وحول مزاعم أوسع نطاقا بارتكاب انتهاكات ضد السجناء، قال ميلر إن مسؤولين أمير كيين فحصوا المقطع.

وتابع ميلر: "شاهدنا المقطع المصور، والتقارير عن الاعتداء الجنسي على المعتقلين مروعة. وينبغي على حكومة إسرائيل، وقوات الدفاع الإسرائيلية إجراء تحقيق مستفيض في هذه التقارير".

وقال: "ينبغي عدم التسامح مطلقا مع الاعتداء جنسيا على أي معتقل أو اغتصابه، الأمر محسوم... إذا كان هناك معتقلون تعرضوا للاعتداء الجنسي أو الاغتصاب، يتعين على حكومة إسرائيل والجيش الإسرائيلي إجراء تحقيق كامل في هذه الأفعال ومحاسبة أي شخص مسؤول بأقصى حد يسمح به القانون".

ووصف البيت الأبيض أيضا التقارير التي تتحدث عن اغتصاب وتعذيب وإساءة معاملة السجناء الفلسطينيين بأنها "مثيرة لقلق شديد".

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، أنه "من الضروري أن يسود حكم القانون وأن يتم اتباع الإجراءات المرعية".

وظهر المقطع الذي يصور حادثة انتهاك فيما يبدو وسط تحقيق تجريه السلطات الإسرائيلية في مزاعم إساءة جنود إسرائيليين معاملة سجناء فلسطينيين.(العربية)

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