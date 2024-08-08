27 شهيداً... إسرائيل قصفت مدرستين ومنزلاً في غزة

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قال الدفاع المدني الفلسطيني، إن 12 شخصا استشهدوا في ضربات إسرائيلية استهدفت مدرستين في قطاع غزة.وأوضح الدفاع المدني الفلسطيني أنه تم انتشال 7 شهداء في استهداف مدرسة "الزهراء" و5 في استهداف مدرسة "عبد الفتاح حمود" شرقي مدينة غزة.من ناحيته، زعم الجيش الإسرائيلي أنّه "قصف مراكز قيادة لـ"حماس" في محيط مدرستين في غزة".