Advertisement

عربي-دولي

27 شهيداً... إسرائيل قصفت مدرستين ومنزلاً في غزة

Lebanon 24
08-08-2024 | 10:43
A-
A+
Doc-P-1231921-638587359631542196.jpg
Doc-P-1231921-638587359631542196.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال الدفاع المدني الفلسطيني، إن 12 شخصا استشهدوا في ضربات إسرائيلية استهدفت مدرستين في قطاع غزة.

وأوضح الدفاع المدني الفلسطيني أنه تم انتشال 7 شهداء في استهداف مدرسة "الزهراء" و5 في استهداف مدرسة "عبد الفتاح حمود" شرقي مدينة غزة.
Advertisement

من ناحيته، زعم الجيش الإسرائيلي أنّه "قصف مراكز قيادة لـ"حماس" في محيط مدرستين في غزة".
 
كما قالت وكالة الأنباء الفلسطينية إنّ "طائرات الجيش الإسرائيلي استهدفت منزلا في مخيم البريج، وسط قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد 15 مواطنا وإصابة آخرين بجروح مختلفة". (سكاي نيوز)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:54 | 2024-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:34 | 2024-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:41 | 2024-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:53 | 2024-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:42 | 2024-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:59 | 2024-08-08
19:00 | 2024-08-08
18:00 | 2024-08-08
16:43 | 2024-08-08
16:40 | 2024-08-08
16:23 | 2024-08-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24