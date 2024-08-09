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ليبيا: حفتر يحرك قوات الجيش جنوباً.. وسلطات طرابلس تتأهب

Lebanon 24
09-08-2024 | 01:35
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قالت رئاسة أركان القوات البرية التابعة لـ"القيادة العامة" للجيش الليبي، إن هدف تحرك وحداتها نحو الجنوب الغربي للبلاد هو "تأمين الحدود".
وفي بيان مصور لناطق باسم رئاسة أركان القوات البرية، عبر صفحتها على "فيسبوك" أوضح أن "تحرك وحداتها نحو الجنوب الغربي للبلاد يأتي ضمن خطة شاملة لتأمين الحدود الجنوبية وتعزيز الأمن القومي في هذه المنطقة الاستراتيجية من خلال تكثيف الدوريات الصحراوية والرقابة على الشريط الحدودي مع الدول المجاورة" مؤكدة "هذا التحرك لايستهدف أحد".
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وأضاف البيان أن "التحرك يأتي تنفيذا لتعليمات المشير خلفية حفتر في إطار تعزيز الأمن على الحدود، والتصدي لأي تهديدات قد تستهدف سلامة الوطن واستقراره".
وأشار إلى أن "الوحدات العسكرية انتقلت للمناطق المكلفة بتأمينها وهي مدن: سبها وغات وأباري ومرزق والقطرون وبراك والشاطئ وأدري، والموجودة فيها أساسا وحدات تابعة للقيادة العامة وذلك لتعزيز الأمن في تلك المناطق وتثبيت ركائز الأمان".
وأكد البيان أن "هذه التحركات هدفها تعزيز تأمين المناطق الحدودية والجنوب، خاصة في ظل التوتر في دول الجوار، وإمكانية نشاط العصابات والجماعات المتطرفة".
وأردف "تابعت رئاسة أركان القوات البرية ردود الفعل على هذا التحرك المنظم والمنضبط، وتشير إلى أن ما صدر من بيانات من بعض الأطراف يأتي في إطار الابتزار السياسي والمالي". (روسيا اليوم)

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