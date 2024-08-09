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عربي-دولي
مجازر دموية كادت أن تقع.. تفاصيل جديدة تُكشف عن سبب إلغاء حفلات تايلور سويفت
Lebanon 24
09-08-2024
|
02:10
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استجوبت الشرطة النمساوية ثلاثة مراهقين يشتبه في قيامهم بالتخطيط لهجوم انتحاري في حفل المغنية الأميركية تايلور سويفت، مما أثار مخاوف متجددة بشأن تلقين الشباب أفكارا عبر الإنترنت.
وحسب رئيس وكالة الاستخبارات الداخلية عمر هيجاوي بيرشنر، كان الشاب الذي اعتقل صباح الأربعاء في بلدة تيرنيتز الشرقية وهو مواطن نمساوي يبلغ من العمر 19 عاما، وقد أدى مؤخرا قسم الولاء لداعش عبر الإنترنت، ليباشر بعدها بتصنيع قنبلة تم العثور عليها إلى جانب مواد كيميائية سرقها من مكان عمله السابق في شركة لتصنيع المعادن وأجهزة إلكترونية بعد مداهمة منزله.
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وقال هايجاوي بيرشنر للصحفيين في فيينا إن الشاب "كان ينوي تنفيذ هجوم باستخدام متفجرات ودهس المشجعين داخل الحفل، ومهاجمة المحتشدين خارجه بالسواطير والسكاكين"، مضيفا: "كان هدفه قتل نفسه وعدد كبير من الناس خلال الحفل سواء اليوم أو غدا".
وتم اعتقال اثنين آخرين من المشتبه بهم، يبلغان من العمر 17 و15 عاما. (روسيا اليوم)
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