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عربي-دولي

بالصورة... العثور على نفق كبير أسفل مصرف!

Lebanon 24
09-08-2024 | 08:17
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كشفت السلطات الأرجنتينية نفقا كبيرا يمتد على مسافة نحو 220 مترا، حُفر باتجاه أحد المصارف، تجنبت من خلاله وقوع "سرقة القرن".
وأوضحت صحيفة غربية أن النفق المكتشف قد تم حفره تحت الأرض بعمق 3 أمتار، مزوّد بإطار خشبي كثيف وكهرباء، حيث ينتهي على بعد أمتار قليلة من "بنك ماكرو"، في مدينة سان إيسيدرو.
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وأوضحت صحيفة "باسكو نيوز"، أن السلطات الأرجنتينية قد اكتشفت النفق بالصدفة، بعد سماع سائق سيارة متوقفة ضجة من هيكل سيارته، قبل أن يدرك أن الأمر عائد إلى قضيب معدني يخرج من بين أحجار رصف الشارع، أسفل تلك السيارة.

ونقلت الصحيفة عن الشرطة في الأرجنتين أن المدعي العام المحلي قد أمر بإجراء عمليات بحث، أدت إلى العثور على النفق وتحديد نقطة انطلاقه، وتمثلت في حظيرة مهجورة تبعد 200 متر، بعد اكتشاف كمية كبيرة من معدات الردم والحفر. (سبوتنيك)
 
 
 

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