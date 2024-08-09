عاصفة مغناطيسية تضرب الأرض اليوم... هل ستؤثّر على الإتصالات والملاحة؟

حذّر خبير الأرصاد الجوية الروسي ميخائيل ليو من عاصفة مغناطيسية قد تؤثر على الأرض اليوم الجمعة.

وقال الخبير في منشور له على تليغرام:"لقد تحدثنا في الأيام الأخيرة أكثر من مرة عن زيادة النشاط الشمسي وزيادة عدد وشدة التوهجات الشمسية ووتيرة العواصف المغناطيسية التي أثرت على الأرض مرتين منذ بداية آب... ومن المتوقع أن يكون هناك اضطرابات في المجال الجيومغناطيسي للأرض في النصف الثاني من يوم الجمعة. بعد الساعة 15:00 سيصبح الغلاف المغناطيسي للأرض مضطربا بشكل ضعيف، وفي ساعات المساء ستتحول هذه الاضطرابات إلى عاصفة مغناطيسية من المستوى G1. ليل السبت ستستمر العواصف المغناطيسية وستشتد أحيانا لتصل إلى المستوى G2".

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وأضاف: "التوقعات الأخيرة للعواصف المغناطيسية لم تكن دقيقة للغاية سواء من حيث وقت البداية أو شدة الاضطرابات في الغلاف المغناطيسي للأرض، لذا فمن المحتمل جدا أن تبدأ العواصف المغناطيسية هذه المرة في وقت لاحق وستكون أقل شدة مما هو متوقع".



ويمكن أن تسبب التوهجات الشمسية عواصف مغناطيسية تؤثر على الأرض، وتتسبب بخلل في أنظمة الطاقة وتؤثر على مسارات هجرة الطيور والحيوانات، كما يمكن للعواصف المغناطيسية القوية أن تؤثر على عمل منظومات الاتصالات ومنظومات الملاحة. (روسيا اليوم)