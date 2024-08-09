الإمارات تنضم إلى قطر ومصر وأميركا: للتوصل إلى اتفاق في غزة

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أعلنت الإمارات أنّها تنضم إلى الدعوة الموجهة من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، ورئيس مصر عبد الفتاح السيسي، ورئيس الولايات المتحدة الأميركية جو بايدن، للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والمعتقلين.ووفقا لبيان صادر عن الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية: "تحث دولة الإمارات الأطراف المعنية على الاستجابة الى الدعوة لاستئناف مشاورات عاجلة بتاريخ 15 اب 2024. وكما أوضح القادة الثلاث، فإن الاتفاق المطروح حالياً سينهي معاناة سكان غزة والرهائن وعائلاتهم. وتعرب دولة الإمارات عن أملها بعدم اضاعة مزيد من الوقت من قبل اي من الاطراف".وجددت الإمارات "تقديرها العميق ودعمها الكامل لجهود الوساطة الحثيثة التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الاوضاع المأساوية في قطاع غزة". (سكاي نيوز)