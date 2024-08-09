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عربي-دولي
دارمانان: الأعمال المعادية للسامية تضاعفت 3 مرات في فرنسا
Lebanon 24
09-08-2024
|
11:33
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أشار وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، الجمعة، الى أن الأعمال المعادية للسامية تضاعفت 3 مرات تقريباً في البلاد في النصف الأول من 2024 مع تسجيل "887 واقعة" مقارنة بـ304 خلال الفترة نفسها من 2023.
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وقال خلال مراسم تكريم ضحايا الهجوم على شارع دي روزيه في قلب الحي اليهودي التاريخي في باريس ان "معاداة السامية التي كانت موجودة دائما، لم تعد متسترة الآن. إنها إهانة للقتلى والجرحى ولتاريخنا".
وذكر دارمانان أن "العدالة لم تتحقق بعد في هذه الجريمة الدنيئة والمعادية للسامية".
وتابع: "الكلمات تغذي اليوم معاداة السامية التي تطالنا جميعا وتحثنا اليوم على شن معركة ثقافية"، مكررا "دعم الحكومة الثابت ليهود فرنسا".
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