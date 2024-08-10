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عربي-دولي

رسائل نصية ترعب الإسرائيليين.. ماذا في مضمونها؟

Lebanon 24
10-08-2024 | 05:14
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تلقى العديد من الإسرائيليين، مساء الجمعة، رسائل إنذار نصية كتبت فيها أسماؤهم وعناوينهم، مع تهديد بـ"دفنهم الأسبوع المقبل"، وفق ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.
 
وقالت الشرطة الإسرائيلية إن "هذه رسائل كاذبة تهدف إلى إثارة الذعر بين الجمهور في زمن الحرب".
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وقامت الشرطة ووزارة الاتصالات والمركز الوطني السيبراني بحظر الحساب، وفتحت تحقيقا لمعرفة من يقف وراء إرسال الرسالة.
 
وقالت الشرطة: "ندعو الجمهور إلى عدم الرد على هذه الرسائل وتجاهلها وحجب الرقم الذي أرسلت منه الرسالة إن أمكن".

وبحسب الشرطة الإسرائيلية فإن "هذا النوع من الرسائل يشكل جريمة جنائية عقوبتها السجن"، مؤكدة أنها ستتعامل مع أي شخص يشارك في التحريض على النشاط أو إثارة الذعر بين الجمهور خلال الحرب". (روسيا اليوم)
 
 
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