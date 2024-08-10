Advertisement

عربي-دولي

ودّع تلاميذه في رسالة مؤثّرة قبل رحيله... وفاة معلم لغة فرنسيّة بحادث سير مروّع

Lebanon 24
10-08-2024 | 09:40
A-
A+
Doc-P-1232682-638589049169803600.jpg
Doc-P-1232682-638589049169803600.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لقي معلم مصري مصرعه  جراء حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي في محافظة قنا، وقد ترك رسالة وداع لطلابه عبر تطبيق "واتساب" وكأنه كان يعلم بموعد وفاته.

وتضمنت الرسالة التي تحتوي على كلمات مؤثرة، والتي ودع بها مدرس اللغة الفرنسية تلاميذه: "السلام عليكم! أبنائي الأعزاء.. أتمنى لكم التوفيق في ما هو قادم، ويارب تكونوا فى أحسن الكليات، وتحصلوا على أعلى الشهادات.. بالتوفيق.. أتمنى لكم مستقبلا مشرفا ومشرقا.. يا ليت لا تنسونى في دعائكم.. ودائما تذكروني بالخير، كانوا 3 سنوات ممتعين معكم في الدرس وعلى الغروب.. وهذه سنة الحياة أن نودع بعضنا.. فأنا سأغادر الآن الجروب وأنتم أيضا من بعدي بعد أن انقضت المهمة.. والسلام عليكم". (روسيا اليوم)
Advertisement

عربي-دولي

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:26 | 2024-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2024-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:31 | 2024-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:40 | 2024-08-10
13:20 | 2024-08-10
13:08 | 2024-08-10
13:00 | 2024-08-10
12:45 | 2024-08-10
12:25 | 2024-08-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24