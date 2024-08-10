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إقتصاد
إثيوبيا ستبني مطاراً جديداً قيمته 6 مليارات دولار
Lebanon 24
10-08-2024
|
10:24
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وقعت شركة الخطوط الجوية الإثيوبية عقدا لتصميم مطار جديد بقيمة ستة مليارات دولار.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة مسفين تاسيو إن "المطار الجديد سيكون قادرا على استقبال مئة مليون راكب في السنة ما أن ينجز بناؤه في غضون 5 نسوات".
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وسيقام المطار في بيشوفتو على بعد حوالى أربعين كيلومترا جنوب شرق أديس ابابا ويمتد على 35 كيلومترا مربعة على ما أوضح المسؤول.
وقال إن "المرحلة الأولى تشمل بناء مرافق المطار مع قدرة على استيعاب 60 مليون راكب سنويا فيما انجاز المرحلة الثانية من مشروع المطار سيسمح بالتعامل مع أكثر من مئة مليون راكب في السنة". (سكاي نيوز)
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