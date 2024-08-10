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عربي-دولي

جريمة مروّعة هزّت تركيا... أطلق النار على رأس زوجته في وسط الشارع!

Lebanon 24
10-08-2024 | 10:37
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ضجت وسائل التواصل التركية بجريمة قتل مروعة وقعت صباح اليوم في إسطنبول.
 
 
وقام شخص بإطلاق النار على رأس زوجته في وسط الشارع في وضح النهار أمام المارة، وذلك بعد مشادة كلامية حدثت بينهما. (العربية)
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