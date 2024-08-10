جريمة مروّعة هزّت تركيا... أطلق النار على رأس زوجته في وسط الشارع!

ضجت وسائل التواصل التركية بجريمة قتل مروعة وقعت صباح اليوم في إسطنبول.

وقام شخص بإطلاق النار على رأس زوجته في وسط الشارع في وضح النهار أمام المارة، وذلك بعد مشادة كلامية حدثت بينهما. (العربية)