بغارة إسرائيلية.. استشهاد اثنين من كبار قادة حماس في غزة

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شنت قوات العدو الإسرائيلي غارة عنيفة على قطاع غزة اليوم السبت، تسببت في استشهاد اثنين من كبار قادة حركة حماس، وفقًا لما قالته مصادر خاصة لـ "العربية".وبحسب "العربية"، فإن القادة الذين استشهدوا في الغارة الإسرائيلية، هم "أحمد الحتة" و"أحمد عطا الله".وأدانت حركة "حماس" اليوم السبت، المجزرة الذي ارتكبها الجيش الإسرائيلي، ضد مدرسة التابعين في مدينة غزة خلال صلاة فجر اليوم، والتي راح ضحيتها أكثر من 100 قتيلا، معتبرة أن هذا تأكيد واضح من الحكومة الإسرائيلية على مضيها في حرب الإبادة ضد الفلسطينيين، عبر الاستهداف المتكرر والممنهج للمدنيين العزل، في مراكز النزوح والأحياء السكنية، وارتكاب أبشع الجرائم بحقّهم.واتهمت الحركة إسرائيل باختلاق الذرائع لاستهداف المدنيين، والمدارس والمستشفيات وخيام النازحين، واصفا إياها بـ«الواهية» و«أكاذيب مفضوحة» لتبرير جرائمه.