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عربي-دولي
بايدن يوضح مرة أخرى: لهذا انسحبت
Lebanon 24
11-08-2024
|
13:22
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في مقابلة مع قناة "سي بي إس نيوز" الأميركية أكد الرئيس الأميركي جو بايدن أن وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل ما يزال ممكنا وأن "الخطة التي وضعتها والتي أقرتها مجموعة الدول السبع، وأقرها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ما تزال قابلة للتطبيق، وذلك قبل نهاية ولايتي".
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وأضاف: "أعمل كل يوم مع فريقي بالكامل للتأكد من عدم تصعيد الأمر إلى حرب إقليمية، ولكن من السهل حدوث ذلك".
وعن انسحابه، قال بايدن: "اتخذت قراري حتى يتمكن الحزب الديمقراطي من التركيز بشكل كامل على مهمته العاجلة، وهي منع الرئيس السابق دونالد ترامب من استعادة البيت الأبيض".
أخبار ذات صلة وأوضح أنه اتخذ قراره بالانسحاب من الانتخابات الرئاسية في منزل عائلته في أواخر شهر تموز الماضي بعد أسابيع من مناظرته مع الرئيس السابق المرشح الجمهوري دونالد ترامب "بسبب اعتقاد عدد من النواب الديمقراطيين في الكونغرس أنه قد يضر بوضع الحزب الديمقراطي في السباق الرئاسي". (سكاي نيوز عربية)
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