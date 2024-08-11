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عربي-دولي

وسط تصاعد التوتر.. الجيش الأميركي يأمر بنشر غواصة صواريخ موجهة في الشرق الأوسط

Lebanon 24
11-08-2024 | 23:25
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أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، أمس الأحد، ان وزير الدفاع لويد أوستن أمر بنشر غواصة صواريخ موجهة في الشرق الأوسط، وسط تصاعد التوتر في المنطقة.

ونقلت رويترز عن بيان البنتاغون أن أوستن أمر أيضا بتسريع إرسال حاملة الطائرات إبراهام لينكولن والمجموعة المرافقة لها إلى المنطقة.
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وفي اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت، أكد لويد أوستن التزام الولايات المتحدة باتخاذ كل خطوة ممكنة للدفاع عن إسرائيل.
وأشار وزير الدفاع الأميركي إلى تعزيز وضع القوة العسكرية الأميركية وقدراتها في جميع أنحاء الشرق الأوسط في ضوء التوترات الإقليمية المتصاعدة.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية قد أعلنت في وقت سابق من آب، إن الجيش سينشر سفن تابعة للبحرية ومدمرات إضافية في الشرق الأوسط، وذلك على وقع التصعيد الذي تشهده المنطقة.

يأتي ذلك في إطار سعي الولايات المتحدة لتعزيز الدفاعات في أعقاب تهديدات من إيران وحزب الله وحركة حماس المتحالفتين معها.

وكانت الولايات المتحدة قد نشرت 12 سفينة حربية في الشرق الأوسط، الذي تتصاعد فيه التوترات عقب اغتيال زعيم المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، والقائد العسكري لدى حزب الله فؤاد شكر في بيروت.

وأفاد مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية لصحيفة "واشنطن بوست"، بتمركز مدمرات أميركية في منطقة الخليج وشرق البحر المتوسط، بما في ذلك حاملة الطائرات "يو إس إس ثيودور روزفلت"، وفرق الهجوم البرمائي، وأكثر من 4 آلاف جندي من مشاة البحرية والبحارة.

ووفقا للتقرير الذي نشرته الصحيفة، فقد أعادت الولايات المتحدة توجيه عدد من السفن الحربية المتمركزة في البحر الأحمر، التي تشن عمليات ضد الحوثيين في اليمن، إلى الخليج والبحر المتوسط، في ظل تصاعد التوترات بالمنطقة.(سكاي نيوز)


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