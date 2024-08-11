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عربي-دولي

وزير الإعلام السوداني: نؤكد تمسكنا بتنفيذ إعلان جدة

Lebanon 24
11-08-2024 | 23:42
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بعد انتهاء مشاورات مع الوفد الأميركي في جدة، أكد وزير الإعلام السوداني جراهام عبد القادر تمسكه بتنفيذ إعلان جدة، مشيراً إلى أن الوفد الأميركي اعتمد على معلومات غير صحيحة في تقييم الموقف.
وأضاف وزير الإعلام السوداني في بيان يوم الأحد، أن الوفد الأميركي لم يقدم ما يبرر إنشاء منبر جديد للتفاوض.
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دون التوصل إلى اتفاق
وكان محمد بشير أبو نمو رئيس وفد حكومة السودان قد قال في وقت سابق إن الاجتماعات التشاورية مع الولايات المتحدة في مدينة جدة السعودية انتهت دون التوصل إلى اتفاق على مشاركة وفد حكومي سوداني في محادثات مقررة في جنيف يوم 14 آب.

وتوجه وفد من الحكومة السودانية يوم الجمعة إلى جدة للتشاور مع الولايات المتحدة بشأن دعوتها إلى المحادثات لإنهاء الحرب المستمرة منذ 15 شهرا بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع.

ونهاية تموز، دعت واشنطن الجيش وقوات الدعم السريع الى هذه المفاوضات من أجل التوصل الى وقف لإطلاق النار.

وأوضحت واشنطن في وقت سابق أن مفاوضات جنيف التي ترعاها السعودية ستضم الاتحاد الإفريقي ومصر والإمارات والأمم المتحدة كمراقبين.

والجمعة، قالت أليساندرا فيلوتشي متحدثة باسم الأمم المتحدة في جنيف "لا يتعلق الأمر بمبادرة أممية، بل نؤيد كل المبادرات التي يمكن أن تساعد في حل الأزمة في السودان".
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