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داعش يتبنى تفجير عبوة ناسفة بحي شيعي في كابل

Lebanon 24
12-08-2024 | 03:28
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تبنى تنظيم داعش-ولاية خراسان، ليل الأحد الاثنين، هجوما بقنبلة أسفر عن مقتل شخص على الأقل وإصابة العشرات في حي تسكنه أغلبية شيعية بالعاصمة كابل.

وقال التنظيم في منشور على تطبيق "تليغرام" إن "شيعيا قُتِل وأصيب 13 آخرون في هجوم بقنبلة" نفذه مسلحون تابعون للجماعة المتطرفة. 
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وأعلنت الشرطة، الأحد، مقتل شخص وإصابة 11 آخرين في انفجار عبوة ناسفة بحافلة صغيرة في حي تسكنه أغلبية شيعية بالعاصمة الأفغانية.
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