مسؤول عسكري إيراني: الرد على إسرائيل سيكون مناسبًا

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أكد العميد علي شادماني مساعد شؤون التنسيق في مقر خاتم الأنبياء للدفاع الجوي الإيراني أن رد طهران على تصرفات إسرائيل الأخيرة سيكون "مناسبا وقاسيا".وقال شادماني لـ"تاس": "ومن وجهة نظر إيران، فإن الجماعة الإرهابية (الإسرائيلية باغتيالها رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية) قد أحدثت خللا في التوازن الأمني في المنطقة. إن الأغلبية العالمية لم تتخذ قرارا، وستضطر دولة قوية مثل إيران إلى أخذ الرد على عاتقها. طريقة الانتقام حددها زعيمنا الروحي، ولم يكن الاختيار سهلا".وأضاف: "هناك عاملان يؤثران في الأمر: الأول هو الوضع في المنطقة، والثاني متعلق بالقضايا الداخلية، وقد توصل جميع رجال الدولة (في إيران) بالإجماع إلى أن الرد يجب أن يكون مناسبا وقاسيا". (روسيا اليوم)