شروط تركية للإنسحاب من سوريا.. هذه أبرزها

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لفت وزير الدفاع التركي يشار غولر، إلى إمكانية سحب القوات التركية من الأراضي السورية وذلك من خلال إقرار دستور جديد في البلاد وضمان أمن الحدود المشتركة بين البلدين.وتابع لـ"رويترز": "نحن مستعدون لتقديم كل الدعم الممكن لإقرار دستور شامل، وإجراء انتخابات حرة، وخلق أجواء شاملة من التطبيع والأمن، وفقط عندما يتم ذلك، وعندما يتم ضمان أمن حدودنا بالكامل، سنفعل كل شيء، وهو أمر ضروري في إطار التنسيق المتبادل".وتكثف مسار التطبيع بين البلدين خلال هذا الصيف، حيث قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن وزير الخارجية هاكان فيدان وزملاءه يعكفون على تحديد خطة لتطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق وعقد مفاوضات بين زعيمي البلدين، ربما في دولة ثالثة.من جانبها، ردت الخارجية السورية بالقول إن تطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا يجب أن يرتكز على العودة إلى الوضع الذي كان قائما قبل عام 2011، وقال الأسد نفسه إنه مستعد للقاء نظيره التركي إذا كان ذلك يلبي المصالح الوطنية السورية. (روسيا اليوم)