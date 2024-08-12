السودان عند "نقطة انهيار كارثية"

Advertisement

حذرت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، الاثنين، من أن السودان وصل إلى "نقطة انهيار كارثية"، مع توقع تسجيل عشرات الآلاف من الوفيات التي يمكن تفاديها جراء الأزمات المتعددة.وأشارت المنظمة، ومقرها في جنيف، إلى أن المجاعة والفيضانات أضيفت إلى قائمة التحديات التي يواجهها ملايين الأشخاص في البلاد، في ظل أكبر أزمة نزوح بالعالم، وفق فرانس برس.كما قال المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، عثمان بلبيسي، في بيان، إن "هذه الظروف ستستمر وتزداد سوءاً إذا استمر الصراع والقيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية".كذلك أضاف أنه "بدون استجابة عالمية فورية واسعة النطاق ومنسقة، فإننا نخاطر بأن نكون شاهدين على عشرات الآلاف من الوفيات التي يمكن تفاديها في الأشهر المقبلة. نحن عند نقطة الانهيار، نقطة انهيار كارثية".ولفتت المنظمة إلى أن الأرقام الأخيرة أظهرت أن هناك أكثر من 10.7 مليون نازح داخلياً في السودان، وقد نزح العديد منهم عدة مرات.كما أردفت المنظمة أن الفيضانات أسفرت عن تشريد أكثر من 20 ألف شخص منذ يونيو في 11 من ولايات السودان الثماني عشرة، مشيرة في الوقت ذاته إلى تدمير البنية التحتية بفعل هذه الفيضانات، مما أدى إلى تعطيل وصول الإمدادات الحيوية.كذلك بينت المنظمة أن الظروف الإنسانية والحماية في السودان تعد "من بين الأسوأ في العالم". وقالت إن "القيود على وصول المساعدات الإنسانية، بما في ذلك العوائق التي فرضها طرفا النزاع، حدت بشدة من قدرة منظمات الإغاثة على توسيع نطاق عملها وإنقاذ الأرواح، خصوصاً خلال موسم الأمطار الحالي".فيما ختمت مؤكدة أن هناك حاجة إلى "تمويل عاجل من أجل أولئك الذين ما زالوا في حاجة ماسة إلى الغذاء والمأوى والمياه والخدمات الصحية والحماية المتخصصة".