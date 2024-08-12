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عربي-دولي
واشنطن تحدد موقفها بشأن تمثيل أفريقيا بمجلس الأمن
Lebanon 24
12-08-2024
|
12:30
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أكدت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، الاثنين، أن بلادها تدعم التمثيل الدائم في مجلس الأمن للدول الأفريقية، وكذلك للدول من أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي.
وقالت غرينفيلد، خلال جلسة لمجلس الأمن عن "معالجة الظلم التاريخي وتعزيز التمثيل الفعال لأفريقيا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة"، إن الولايات المتحدة تسعى لإضافة نص على ميثاق قمة المستقبل، المقرر عقدها الشهر المقبل.
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وأضافت أن "المقترح يدعم زيادة المقاعد الدائمة، وغير الدائمة في مجلس الأمن، ويضمن أن تكون قمة المستقبل منصة تساعد على إصلاح المجلس خلال القمة وبعدها".
وشددت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، على التزام بلادها بمواصلة العمل لتحقيق الإصلاح داخل مجلس الأمن، مشيرة إلى أن الجميع يتفق على جوهر هذه المعضلة وعلى ماهية الأهداف.
وأكدت أن "الحوار السبيل الوحيد لتحقيق تقدم في هذه القضية التي ظلت عالقة لفترة طويلة من الزمن".
وأضافت قائلة: "يجلس حاليا ممثلو 15 دولة حول طاولة مجلس الأمن، وآمل أن ينمو هذا العدد ليشمل مقاعد دائمة لأفريقيا وأميركا اللاتينية ومناطق أخرى، لنصبح مجهزين بشكل أفضل لمنع الحروب وتعزيز السلام". (الحرة)
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