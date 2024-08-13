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عربي-دولي

خبير أميركي يتوقع نتيجة كئيبة للأوكرانيين في كورسك: ستنالون ضربة على قفاكم

Lebanon 24
13-08-2024 | 00:29
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قال لاري جونسون، الضابط السابق في وكالة المخابرات المركزية (CIA) إن هجوم أوكرانيا على مقاطعة كورسك عديم المعنى بسبب عدم كفاية الموارد.


وأضاف الخبير الأميركي، في مقابلة مع قناة Dualogue Works على يوتيوب: "لو كان لدى أوكرانيا 400-500 ألف عنصر من المقاتلين المحترفين، ولو كانت تصلها باستمرار إمدادات غير محدودة من الدبابات، وكذلك لو أنها استلمت الكثير من مقاتلات F-16 ربما كانت ستحقق نتيجة. ولكن أوكرانيا لا تملك أي شيء من كل ذلك".
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وأعرب جونسون عن اعتقاده بأن أوكرانيا قد خسرت بالفعل في هذا الصراع.

وقال: "ولكن على الرغم من أنها (أوكرانيا) لا تتوقف عن القتال، إلا أن قدرتها على مواصلة ذلك تتناقص وتتبخر وتزداد خسائرها أكثر فأكثر كل يوم".

وتابع الخبير الأميركي القول: "في الواقع، يتم في الوقت الراهن ضرب الأوكرانيين على قفاهم بشدة".  

وتواصل القوات الروسية التصدي للهجوم الذي شنه الجيش الأوكراني على أراضي كورسك صباح 6 أغسطس، فيما أعلنت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب السبت الماضي فرض نظام عمليات مكافحة الإرهاب في مقاطعات كورسك وبيلغورود وبريانسك الروسية بسبب زيادة مستوى التهديدات الإرهابية من أوكرانيا. (روسيا اليوم)
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