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عربي-دولي

محمود عباس في موسكو... سيناقش الوضع في الشرق الأوسط مع بوتين

Lebanon 24
13-08-2024 | 01:04
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قال الكرملين في وقت متأخر من الاثنين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيناقش الوضع في الشرق الأوسط مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في موسكو الثلاثاء.

وذكر الكرملين في منشور على تطبيق تيليغرام: "من المتوقع أن يجري تبادل وجهات النظر بشأن الوضع في الشرق الأوسط وسط تفاقم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الحالي والكارثة الإنسانية التي لم يشهدها من قبل قطاع غزة".
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وتوجه عباس إلى موسكو في زيارة متوقعة منذ فترة طويلة تستمر حتى الأربعاء، ومن المقرر أن يسافر بعد ذلك إلى تركيا لإجراء محادثات مع الرئيس رجب طيب أردوغان.


وكانت روسيا نددت باغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في الآونة الأخيرة ودعت جميع الأطراف إلى الكف عن زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط.

كما انتقدت الغرب مرارا لتجاهله الحاجة إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ضمن حدود عام 1967. (سكاي نيوز)
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