قائد قوات "أحمد" الروسية يعلن عن السيطرة على الوضع قرب كورسك

أكد اللواء أبتي علاء الدينوف قائد قوات "أحمد" الروسية، أن الجيش الروسي تمكن من فرض سيطرته على الوضع في المنطقة المتأزمة بمقاطعة كورسك، ويتم طرد العدو من مراكز سكنية كان قد احتلها.

وأضاف الجنرال في حديث لقناة "روسيا-1" التلفزيونية: "تجدر الإشارة إلى أنه تمت اليوم السيطرة على الوضع، وتمت تغطية معظم الأراضي التي يتواجد فيها العدو. ويجري تطهير المراكز السكنية التي يتواجد فيها العدو. يتم طرده من كافة المناطق التي كان قد وصل إليها".

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وشدد علاء الدينوف على أن القوات الأوكرانية تتكبد في اتجاه كورسك، خسائر فادحة ويتم القضاء على عدد كبير جدا من أفراد العدو كل يوم.