منظمة الهجرة: عشرات آلاف السودانيين عُرضة للموت إذا لم يكثف العالم التبرعات

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حثت المنظمة الدولية للهجرة دول العالم على زيادة تبرعاتها لمواجهة أكبر أزمة نزوح في العالم بالسودان، محذرة اليوم من أن التقاعس قد يكلف عشرات آلاف الأرواح.وقال محمد رفعت، الذي يقود بعثة المنظمة في السودان، في إفادة صحفية إن المنظمة لم تتلق إلا 21% من الدعم الذي تحتاجه لتقديم المساعدات الضرورية للسودانيين اللذين يرزحون بالفعل تحت وطأة الصرا‬‬‬ع ويواجهون الآن الجوع والمرض والفيضانات.وقال رفعت "المجتمع الدولي لا يفعل ما يكفي". وأضاف "بدون استجابة عالمية فورية ضخمة ومنسقة، فإننا نخاطر بمشاهدة عشرات الآلاف من حالات الوفاة التي يمكن منعها في الأشهر المقبلة".وبحسب المنظمة الدولية للهجرة، فقد نزح شخص واحد تقريباً من كل خمسة أشخاص داخل السودانـ بواقع 10.7 مليون نازح داخلياً. وفر 2.3 مليون شخص من البلاد عبر الحدود.(العربية)