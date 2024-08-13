بيان أميركي شديد اللهجة بشأن زيارة بن غفير إلى المسجد الأقصى

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ندّدت الولايات المتحدة بزيارة وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى في القدس الثلاثاء، ووصفتها بأنها استفزازية، في وقت تحاول فيه واشنطن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين في غزة.وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إن "الولايات المتحدة تعارض بشدة زيارة بن غفير للمسجد الأقصى، التي أظهرت تجاهلا صارخا للوضع الراهن التاريخي في ما يتعلق بالأماكن المقدسة في القدس".وأضاف بلينكن في بيان نشر على موقع وزارة الخارجية الثلاثاء أن "هذه الأعمال الاستفزازية لا تؤدي إلا إلى تفاقم التوتر في لحظة محورية يجب أن ينصب فيها كل التركيز على الجهود الدبلوماسية الجارية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن وتهيئة الظروف اللازمة للاستقرار الإقليمي الأوسع".ودعا بلينكن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إلى "اتخاذ إجراءات لمنع وقوع حوادث مماثلة في المستقبل".وأكد على التزام الولايات المتحدة بالحفاظ على الوضع الراهن التاريخي وستواصل معارضة الخطوات الأحادية الجانب التي تؤدي إلى نتائج عكسية في تحقيق السلام والاستقرار وتقوض أمن إسرائيل.