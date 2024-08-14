اشتباكات عنيفة في طوباس الفلسطينية.. ومُقاوم ينجو من قصف إسرائيلي (فيديو)

سقط عدد من الإصابات، عقب اقتحام القوات الإسرائيلية مدينة طوباس، حيث حاصرت منزلا وقصفته بالقذائف وشنت غارات جوية بالطيران المسير.



ودارت اشتباكات عنيفة صباح اليوم، عقب اقتحام القوات الإسرائيلية مدينة طوباس.

مصادر محلية: مقاوم ينجو من استهداف الاحتلال في طوباس. pic.twitter.com/HHTthR1qjY — مرمره الزرقاء (@Mrmara2020) August 14, 2024 Advertisement

وقالت كتائب القسام في طوباس، في بيان، إن "مجاهديها برفقة إخوانهم في فصائل المقاومة يخوضون اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال المقتحمة لمدينة طوباس"، فيما أعلنت سرايا القدس - كتيبة طوباس أن "مقاتليها يتصدون لقوات الاحتلال في محيط المنزل المحاصر بالمدينة ويستهدفون قوات الاحتلال والآليات العسكرية بالرصاص"، كما ذكرت سرايا القدس في بيان ثان أن "مقاتليها يشتبكون مع قوات الاحتلال المقتحمة في محور السنافر وجامع الشهيد".

طائرات الاحتلال المروحية تواصل إجلاء إصابات في صفوف قوات بعد اشتباكات عنيفة مع المقاومة في طوباس pic.twitter.com/DwPWKemTy3 — القسطل الإخباري (@AlQastalps) August 14, 2024



واستهدف المسلحون الفلسطينيون بعبوات ناسفة آليات عسكرية إسرائيلية، وأظهرت مشاهد مصورة، لحظة سحب القوات الإسرائيلية لآلية معطوبة بعد استهدافها بعبوة. وقالت كتائب القسام في طوباس، في بيان، إن "مجاهديها برفقة إخوانهم في فصائل المقاومة يخوضون اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال المقتحمة لمدينة طوباس"، فيما أعلنت سرايا القدس - كتيبة طوباس أن "مقاتليها يتصدون لقوات الاحتلال في محيط المنزل المحاصر بالمدينة ويستهدفون قوات الاحتلال والآليات العسكرية بالرصاص"، كما ذكرت سرايا القدس في بيان ثان أن "مقاتليها يشتبكون مع قوات الاحتلال المقتحمة في محور السنافر وجامع الشهيد".بدورها قالت كتائب شهداء الأقصى-طوباس، إنها "تخوض اشتباكات عنيفة مع قوات العدو المقتحمة لمدينة طوباس".واستهدف المسلحون الفلسطينيون بعبوات ناسفة آليات عسكرية إسرائيلية، وأظهرت مشاهد مصورة، لحظة سحب القوات الإسرائيلية لآلية معطوبة بعد استهدافها بعبوة.

في غضون ذلك، دفعت القوات الإسرائيلية بتعزيزات عسكرية تجاه بلدة طمون بمدينة طوباس في الضفة الغربية، في وقت ذكرت وكالة "شهاب" الفلسطينية أن طائرات هيلكوبتر مروحية نقلت إصابات لجنود إسرائيليين في طوباس. (روسيا اليوم)