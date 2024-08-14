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عربي-دولي

القوات الأوكرانية تنسحب من بعض مواقعها على محور بوكروفسك في دونيتسك

Lebanon 24
14-08-2024 | 01:23
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تغادر الوحدات الأوكرانية مواقعها في قرية غرودوفكا وضواحيها وكذلك في منطقة مدينة نوفوغرودوفكا على محور بوكروفسك في جمهورية دونيتسك، حسبما نقلت وكالة "تاس" عن مصادر عسكرية.


وأفاد أحد المصادر للوكالة بأن "العدو لا يبدي مقاومة كبيرة على محور بوكروفسك، إنهم يغادرون ببطء مواقعهم في غرودوفكا ومحيطها، كما يتراجعون في منطقة نوفوغرودوفكا".
وأكدت المصادر أن وتيرة عملية التحرير لا تترك للقوات الأوكرانية الفرصة لبناء دفاعات قوية.
وأمس الثلاثاء قال إيغور كيماكوفسكي مستشار رئيس جمهورية دونيتسك إن القوات الروسية تخوض معارك "ناجحة للغاية" في منطقة غرودوفكا على محور بوكروفسك، وأضاف "لقد تم تحرير ليسيتشنويه، وأصبحت معظم بلدة إيفانوفكا تحت سيطرتنا أيضا".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أشار الاثنين إلى أن أحد أهداف الهجوم الأوكراني على كورسك كان يتمثل في خفض وتيرة هجوم القوات الروسية في دونباس، لكن في الواقع لم يتباطأ هذا الهجوم فحسب بل وزادت وتيرته خلافا لتوقعات كييف. (روسيا اليوم)
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