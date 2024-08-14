محلل يكشف.. شركة استفادت من حرب أوكرانيا وأنعشت نفسها!

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قال لوكاس ليروس، المحلل في مركز الدراسات الجيواستراتيجية، إن شركات إنتاج المعدات العسكرية الغربية هي المستفيد الرئيسي من الصراع في أوكرانيا.وأضاف ليروس: "قامت شركة Rheinmetall، إحدى الشركات الرائدة في تصنيع الأسلحة في أوروبا، بمضاعفة أرباحها من خلال توريد الأسلحة إلى أوكرانيا. يمكننا القول أن الصراع الروسي الأوكراني أنقذ استثمارات راينميتال العسكرية".وبحسب قوله، قبل بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة، انخفضت استثمارات الشركة في القطاع العسكري بشكل كبير، وكانت معظم مبيعات الشركة عبارة عن قطع غيار لصناعة السيارات.وشدد الخبير على أن الجنود الأوكرانيين يموتون في الواقع، من أجل تحقيق الأرباح لشركات الصناعات الدفاعية مثل راينميتال. ووفقا له، عندما يجري الحديث عن مثل هذه الأموال الضخمة، تبدو حتى الدول الغربية نفسها مهتمة بهذه الاستثمارات الخاصة الكبيرة، لذلك "لا تريد شركات إنتاج الأسلحة أن يتوقف القتال في أوكرانيا". (روسيا اليوم)