Advertisement

عربي-دولي

محلل يكشف.. شركة استفادت من حرب أوكرانيا وأنعشت نفسها!

Lebanon 24
14-08-2024 | 01:10
A-
A+
Doc-P-1234002-638592218893182111.png
Doc-P-1234002-638592218893182111.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال لوكاس ليروس، المحلل في مركز الدراسات الجيواستراتيجية، إن شركات إنتاج المعدات العسكرية الغربية هي المستفيد الرئيسي من الصراع في أوكرانيا.

وأضاف ليروس: "قامت شركة Rheinmetall، إحدى الشركات الرائدة في تصنيع الأسلحة في أوروبا، بمضاعفة أرباحها من خلال توريد الأسلحة إلى أوكرانيا. يمكننا القول أن الصراع الروسي الأوكراني أنقذ استثمارات راينميتال العسكرية".
Advertisement

وبحسب قوله، قبل بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة، انخفضت استثمارات الشركة في القطاع العسكري بشكل كبير، وكانت معظم مبيعات الشركة عبارة عن قطع غيار لصناعة السيارات.

وشدد الخبير على أن الجنود الأوكرانيين يموتون في الواقع، من أجل تحقيق الأرباح لشركات الصناعات الدفاعية مثل راينميتال. ووفقا له، عندما يجري الحديث عن مثل هذه الأموال الضخمة، تبدو حتى الدول الغربية نفسها مهتمة بهذه الاستثمارات الخاصة الكبيرة، لذلك "لا تريد شركات إنتاج الأسلحة أن يتوقف القتال في أوكرانيا". (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:42 | 2024-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:54 | 2024-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2024-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:00 | 2024-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2024-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:30 | 2024-08-14
03:24 | 2024-08-14
03:22 | 2024-08-14
03:08 | 2024-08-14
03:01 | 2024-08-14
03:00 | 2024-08-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24