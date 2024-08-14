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عربي-دولي

ضد نظام كييف... مجموعة أسرى أوكرانيين تبدي رغبتها في القتال

Lebanon 24
14-08-2024 | 02:05
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أعلن العديد من أسرى الحرب الأوكرانيين عن رغبتهم في القتال ضد نظام كييف وطلبوا مقابلة ممثل عن كتيبة بوغدان خميلنيتسكي، المكونة من أسرى حرب أوكرانيين سابقين للاتفاق على ذلك.


وقال بعض هؤلاء الأسرى لمراسل نوفوستي: "نحن، مجموعة من أسرى الحرب، نطلب منكم تركيز انتباهكم تجاهنا، ونعرب عن رغبتنا في أداء الخدمة العسكرية في قوات روسيا الاتحادية، ونطلب من المجندين من كتيبة بوغدان خميلنيتسكي للمتطوعين التواصل معنا لنتمكن من طرح بعض الأسئلة التي تهمنا بهدف قبولنا للخدمة في هذه الوحدة العسكرية".
 
 
وشدد الأسرى على أنهم رفضوا جميعا، أن تتم مبادلتهم لأنهم لا يرغبون بالعودة إلى أوكرانيا ويرون حياتهم اللاحقة فقط في روسيا.
ويؤكد عناصر المجموعة أن عددهم يبلغ حوالي 20 شخصا، وهم يرغبون فعلا في الخدمة في القوات الروسية. ووفقا لمعلوماتهم هناك 60 شخصا على الأقل مستعدون كذلك للخدمة.
في بداية عام 2023، بدأت في جمهورية دونيتسك الشعبية عملية تشكيل كتيبة متطوعين تضم أسرى حرب أوكرانيين. وأفاد أندريه تيشينكو، أحد قادة هذه الوحدة وهو قائد دبابة سابق في الجيش الأوكراني، بأن الوحدة ستحمل اسم بوغدان خميلنيتسكي.
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في خريف العام الماضي، دخلت كتيبة من المتطوعين تحمل اسم "بوغدان خميلنيتسكي"، وتم تشكيلها من أفراد عسكريين سابقين في القوات المسلحة الأوكرانية، الخدمة ضمن القوات التكتيكية العملياتية الروسية. (روسيا اليوم)
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