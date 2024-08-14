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إقتصاد

البحر الأحمر يعصف بأرباح الشركات

Lebanon 24
14-08-2024 | 03:24
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لا تزال الشركات تعاني من أزمة البحر الاحمر، وسط استكمال الحوثي استهداف السفن الداعمة لإسرائيل.
 
في السياق، كشفت شركة الشحن الألمانية هاباغ لويد، الأربعاء، عن تراجع صافي أرباحها 75 في المئة في النصف الأول من 2024، لكنها ركزت على توقعات تسجيل أرباح أعلى للعام بأكمله ورفعت الأرقام الرئيسية ليوليو مرجعة ذلك لقوة السوق.
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وقال الرئيس التنفيذي رولف هابن يانسن "رغم أننا لم نتمكن من تحقيق نفس نتائج العام الماضي الجيدة بشكل استثنائي، حققنا نصف عام أول جيدا للغاية في 2024 بفضل الطلب القوي وأسعار السوق الفورية الأفضل".

وأضاف "في النصف الثاني من العام، سنركز بشكل متزايد على مواصلة النمو وتعزيز الجودة العالية لخدماتنا".

وقالت هاباغ لويد، خامس أكبر شركة شحن حاويات في العالم، إن صافي ربح المجموعة بلغ 732 مليون يورو (804.47 مليون دولار) في الأشهر الستة انخفاضا من 2.9 مليار يورو قبل عام.

وذكر هابن يانسن أن هاباغ لويد أضافت سفنا وحاويات جديدة في عام 2024 لتلبية متطلبات القدرة الإضافية الناتجة عن الوضع الأمني في البحر الأحمر. (سكاي نيوز عربية)

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