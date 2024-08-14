Advertisement

عربي-دولي

مسوؤل روسي: زيلينسكي قد "يُقتل على يد أسياده" في المستقبل القريب

Lebanon 24
14-08-2024 | 14:20
A-
A+
Doc-P-1234326-638592671148894227.jpg
Doc-P-1234326-638592671148894227.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعرب قائد قوات "أحمد" الروسية الخاصة أبتي علاء الدينوف، اليوم، أن زعيم نظام كييف فلاديمير زيلينسكي قد "يُقتل على يد أسياده" في المستقبل القريب.
وقال في مقابلة على قناة "روسيا 1 التلفزيونية": "مدمن المخدرات منتهي الصلاحية الذي يمكنه تدمير الشعب الأوكراني بهذه الطريقة وارتكاب مثل هذا العمل (هجوم على منطقة كورسك) ضد السكان المدنيين، لا يمكن اعتباره طبيعيا إلا من قبل شخص مثله، إنه ليس إنسانا، بل حيوان شبيه له".
Advertisement
وأضاف: "لذلك، آمل في شيء واحد فقط، وهو ألا نطلق النار عليه ولا نسجنه، بل نشنقه مثل آخر مخلوق فاشي حقير، وآمل قبل الوصول إليه، ألا يقلته أسياده في المستقبل القريب".
وأكد نائب رئيس الإدارة العسكرية السياسية في وزارة الدفاع الروسية علاء الدينوف، أن حوالي 12 ألف عسكري أوكراني دخلوا أراضي مقاطعة كورسك بينهم الكثير من الأجانب وقد تم القضاء على معظمهم بالفعل.
وقال: "نحن نعلم أن عدد الذين دخلوا المقاطعة يقدر بنحو 12 ألف شخص، وتجدر الإشارة إلى أن هذه هي الوحدات المتبقية من بعض الكتائب والألوية التي انتشرت على طول خط المواجهة بأكمله. لقد تم سحبهم من هناك، من كل مكان ورميهم هنا وبالطبع في سياق الوجود الأجنبي فقط، أريد أن أشير إلى أنه كان هناك الكثير من الأجانب في البداية".
وأشار إلى أنه "كانت تسمع عدة لغات البولندية والانجليزية والفرنسية في كل مكان، مشيرا إلى أنه كان هناك أشخاص من ذوي البشرة السمراء، ولم يتضح بعد ما هي جنسيتهم، لكن يمكنني القول إن معظمهم، من حيث المبدأ، قد تم القضاء عليهم بالفعل".
وأضاف إنه عند مهاجمة المقاطعة كان هدف القوات الأوكرانية هو الاستيلاء على منشآت استراتيجية في كورسك وجزء من مقاطعة بيلغورود. (روسيا اليوم)


 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:12 | 2024-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:30 | 2024-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:02 | 2024-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:44 | 2024-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:53 | 2024-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:48 | 2024-08-14
18:16 | 2024-08-14
17:11 | 2024-08-14
16:45 | 2024-08-14
16:30 | 2024-08-14
16:00 | 2024-08-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24