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عربي-دولي

كوريا الشمالية تفتح أبوابها مجدّداً أمام السيّاح الأجانب

Lebanon 24
14-08-2024 | 18:48
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أفادت شركتان متخصصتان بتنظيم الرحلات السياحية، الأربعاء، بأن "كوريا الشمالية ستفتح أبوابها مجدداً في كانون الأول المقبل أمام السياح الأجانب بعد حظر دام نحو خمس سنوات بسبب "كوفيد-19".

وقالت شركة "كوريو تورز" التي تتخذ من بكين مقرا على موقعها الإلكتروني: "تلقّينا تأكيداً من شريكنا المحلي بأن الرحلات السياحية إلى سامجيون وربما بقية البلاد ستستأنف رسمياً في كانون الأول 2024".
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