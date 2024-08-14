كوريا الشمالية تفتح أبوابها مجدّداً أمام السيّاح الأجانب

أفادت شركتان متخصصتان بتنظيم الرحلات السياحية، الأربعاء، بأن "كوريا الشمالية ستفتح أبوابها مجدداً في كانون الأول المقبل أمام السياح الأجانب بعد حظر دام نحو خمس سنوات بسبب "كوفيد-19".



وقالت شركة "كوريو تورز" التي تتخذ من بكين مقرا على موقعها الإلكتروني: "تلقّينا تأكيداً من شريكنا المحلي بأن الرحلات السياحية إلى سامجيون وربما بقية البلاد ستستأنف رسمياً في كانون الأول 2024".

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