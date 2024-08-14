أردوغان وعباس يبحثان في أنقرة خطوات وقف إطلاق النار بغزة

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التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في أنقرة وبحثا وقف إطلاق النار في غزة والسلام، غداة لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو.وأتت المحادثات المغلقة في وقت تشهد منطقة الشرق الأوسط توتراً ومخاوف من التصعيد جراء الحرب المستمرة منذ عشرة أشهر بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، مع تعثر الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار، وترقب رد إيران وحزب الله اللبناني على مقتل القيادي في حماس إسماعيل هنية في طهران وقيادي في الحزب في بيروت.وقال مكتب أردوغان إن المسؤولين تناولا في القصر الرئاسي "المجازر التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية" فضلاً عن "الخطوات اللازمة للتوصل إلى وقف إطلاق نار دائم والسلام".وخلال المباحثات مع عباس، حمل أردوغان مجدداً بقوة على صمت بعض الدول الغربية إزاء حصيلة الضحايا المرتفعة للغاية في غزة مؤكداً أن هذا الأمر "غير مقبول" على ما أضاف مكتبه.وقال أيضاً إن على كل الدول ولا سيما بلدان العالم الإسلامي، زيادة الجهود للتوصل إلى وقف إطلاق نار فوري في غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية من دون توقف إلى الفلسطينيين.