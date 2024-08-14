Advertisement

عربي-دولي

أردوغان وعباس يبحثان في أنقرة خطوات وقف إطلاق النار بغزة

Lebanon 24
14-08-2024 | 23:30
A-
A+
Doc-P-1234395-638593004023643319.jpg
Doc-P-1234395-638593004023643319.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في أنقرة وبحثا وقف إطلاق النار في غزة والسلام، غداة لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو.

وأتت المحادثات المغلقة في وقت تشهد منطقة الشرق الأوسط توتراً ومخاوف من التصعيد جراء الحرب المستمرة منذ عشرة أشهر بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، مع تعثر الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار، وترقب رد إيران وحزب الله اللبناني على مقتل القيادي في حماس إسماعيل هنية في طهران وقيادي في الحزب في بيروت.
Advertisement

وقال مكتب أردوغان إن المسؤولين تناولا في القصر الرئاسي "المجازر التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية" فضلاً عن "الخطوات اللازمة للتوصل إلى وقف إطلاق نار دائم والسلام".

وخلال المباحثات مع عباس، حمل أردوغان مجدداً بقوة على صمت بعض الدول الغربية إزاء حصيلة الضحايا المرتفعة للغاية في غزة مؤكداً أن هذا الأمر "غير مقبول" على ما أضاف مكتبه.

وقال أيضاً إن على كل الدول ولا سيما بلدان العالم الإسلامي، زيادة الجهود للتوصل إلى وقف إطلاق نار فوري في غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية من دون توقف إلى الفلسطينيين.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:28 | 2024-08-15
02:15 | 2024-08-15
02:13 | 2024-08-15
02:11 | 2024-08-15
02:06 | 2024-08-15
01:54 | 2024-08-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24