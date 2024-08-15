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عربي-دولي

هزات أرضية جديدة "ضعيفة الشدّة" تضرب سوريا.. كم بلغ عددها؟

Lebanon 24
15-08-2024 | 05:28
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أعلن المركز الوطني للزلازل في سوريا، تسجيل 8 هزات أرضية "ضعيفة الشدة" في عدد من المحافظات والمناطق خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضح المركز أن الهزات تراوحت شدتها بين 1.4 و 3 درجات على مقياس ريختر في مناطق شرق حماة بـ 22 كم و 28 كم و 29 كم، وفي لواء اسكندرون شمال غرب إدلب بـ 44 كم، وفي شمال غرب اللاذقية بـ 64 كم، وفي جنوب غرب اللاذقية بـ 27 كم.
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وسجلت المحطات أيضا هزتين الأولى جنوب شرق طرطوس بـ 64 كم والثانية جنوب طرطوس بـ 43 كم بالقرب من الحدود السورية اللبنانية.

وضربت هزة أرضية تجاوزت الـ 5درجات على مقياس ريختير ليل الـ12 من شهر آب الجاري سوريا وشعر بها سكان لبنان وفلسطين والأردن (روسيا اليوم)
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