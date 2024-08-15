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إقتصاد

كم تكلّف الحرب على غزة الاقتصاد الإسرائيلي؟

Lebanon 24
15-08-2024 | 10:45
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كلفت الحرب على غزة، الاقتصاد الإسرائيلي بالفعل أكثر من 67.3 مليار دولار، وفق ما قدرته خبيرة اقتصادية إسرائيلية,

وقالت راكيفيت روسك أميناح، الرئيسة التنفيذية السابقة لبنك لئومي، للقناة 12 الإسرائيلية: "حتى الآن، كلفت الحرب الاقتصاد الإسرائيلي بالفعل أكثر من 250 مليار شيكل، وتريد مؤسسة الدفاع زيادة سنوية لا تقل عن 20 مليار شيكل".
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وأضافت: "العجز أكبر بكثير، لدينا أشخاص تم إجلاؤهم وجرحى والكثير من الاحتياجات الاقتصادية التي لا تحسب حتى في تكلفة الحرب"، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الأناضول.

وفي هذا الصدد، قال البروفيسور يعقوب فرنكل، الحائز على جائزة إسرائيل للاقتصاد والمحافظ السابق لبنك إسرائيل: "المهمة الأكثر إلحاحا وأهمية هي التعامل مع العجز".

وأضاف: "بدأ عام 2023 بدون عجز ومنذ ذلك الحين تدهور الوضع. في نهاية شهر حزيران، بلغ العجز 8.1 بالمئة حوالي 155 مليار شيكل. وينبغي تغطيته".

وتقول القناة 12 الإسرائيلية إنه "لا يوجد تغيير في أرقام البطالة حتى أثناء الحرب. ووفقا لآخر تحديث رسمي، تبلغ نسبة البطالة 3.2 بالمئة وهو معدل منخفض إلى حد غير عادي بكل المقاييس". (سكاي نيوز)

إقتصاد

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