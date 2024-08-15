29
o
بيروت
32
o
طرابلس
29
o
صور
30
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
28
o
النبطية
28
o
زحلة
28
o
بعلبك
28
o
بشري
28
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
كم تكلّف الحرب على غزة الاقتصاد الإسرائيلي؟
Lebanon 24
15-08-2024
|
10:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
كلفت الحرب على غزة، الاقتصاد الإسرائيلي بالفعل أكثر من 67.3 مليار دولار، وفق ما قدرته خبيرة اقتصادية إسرائيلية,
وقالت راكيفيت روسك أميناح، الرئيسة التنفيذية السابقة لبنك لئومي، للقناة 12 الإسرائيلية: "حتى الآن، كلفت الحرب الاقتصاد الإسرائيلي بالفعل أكثر من 250 مليار شيكل، وتريد مؤسسة الدفاع زيادة سنوية لا تقل عن 20 مليار شيكل".
Advertisement
وأضافت: "العجز أكبر بكثير، لدينا أشخاص تم إجلاؤهم وجرحى والكثير من الاحتياجات الاقتصادية التي لا تحسب حتى في تكلفة الحرب"، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الأناضول.
وفي هذا الصدد، قال البروفيسور يعقوب فرنكل، الحائز على جائزة إسرائيل للاقتصاد والمحافظ السابق لبنك إسرائيل: "المهمة الأكثر إلحاحا وأهمية هي التعامل مع العجز".
وأضاف: "بدأ عام 2023 بدون عجز ومنذ ذلك الحين تدهور الوضع. في نهاية شهر حزيران، بلغ العجز 8.1 بالمئة حوالي 155 مليار شيكل. وينبغي تغطيته".
وتقول القناة 12 الإسرائيلية إنه "لا يوجد تغيير في أرقام البطالة حتى أثناء الحرب. ووفقا لآخر تحديث رسمي، تبلغ نسبة البطالة 3.2 بالمئة وهو معدل منخفض إلى حد غير عادي بكل المقاييس". (سكاي نيوز)
إقتصاد
عربي-دولي
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
من هم المستهدفون بـ"غارة مرجعيون"؟ هذه آخر معلومة
Lebanon 24
من هم المستهدفون بـ"غارة مرجعيون"؟ هذه آخر معلومة
13:44 | 2024-08-14
14/08/2024 01:44:28
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة تهزّ حي السلم في الضاحية.. "إجتياح متجر" يُنهي حياة طفل!
Lebanon 24
حادثة تهزّ حي السلم في الضاحية.. "إجتياح متجر" يُنهي حياة طفل!
13:53 | 2024-08-14
14/08/2024 01:53:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ أبقاه "حزب الله" طيّ الكتمان.. وحديث عن عملية قد تهزّ "أركان إسرائيل"!
Lebanon 24
أمرٌ أبقاه "حزب الله" طيّ الكتمان.. وحديث عن عملية قد تهزّ "أركان إسرائيل"!
15:43 | 2024-08-14
14/08/2024 03:43:11
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر المفاجآت عن "هزة لبنان".. هكذا تحدّث عنها صحيفة إسرائيلية!
Lebanon 24
آخر المفاجآت عن "هزة لبنان".. هكذا تحدّث عنها صحيفة إسرائيلية!
16:30 | 2024-08-14
14/08/2024 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. جبران باسيل يلعب "كرة الطائرة"
Lebanon 24
بالفيديو.. جبران باسيل يلعب "كرة الطائرة"
14:29 | 2024-08-14
14/08/2024 02:29:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
12:33 | 2024-08-15
وقفة احتجاجية ضد الدعم الأوكراني في مالي
12:07 | 2024-08-15
العراق يدرج "العمال الكردستاني" على قائمة الأحزاب المحظورة
12:06 | 2024-08-15
داخل بلد أوروبي.. رصد أوّل إصابة بسلالة جدري القردة خارج إفريقيا
12:00 | 2024-08-15
تدريبات في "المناطق الساخنة".. ماذا وراء "التحول الاستراتيجي" في علاقة روسيا والصين؟
11:50 | 2024-08-15
الساعات المقبلة حاسمة.. وزيرا خارجية فرنسا وبريطانيا في إسرائيل بزيارة خاطفة
11:44 | 2024-08-15
تحطم قاذفة قنابل استراتيجية في إيركوتسك في روسيا
فيديو
عمدة لندن مُنزعج: لم أعد أشعر بأمان كسياسي مسلم في بريطانيا (فيديو)
Lebanon 24
عمدة لندن مُنزعج: لم أعد أشعر بأمان كسياسي مسلم في بريطانيا (فيديو)
01:49 | 2024-08-09
15/08/2024 19:59:52
Lebanon 24
Lebanon 24
مضغ بطارية ليثيوم.. كلب يشعل حريقا في منزل مالكه! (فيديو)
Lebanon 24
مضغ بطارية ليثيوم.. كلب يشعل حريقا في منزل مالكه! (فيديو)
23:44 | 2024-08-07
15/08/2024 19:59:52
Lebanon 24
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
03:57 | 2024-07-27
15/08/2024 19:59:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24