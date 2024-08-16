البيت الأبيض يندد بعنف المستوطنين اليهود ضد الفلسطينيين

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اعتبر البيت الأبيض، أن أعمال العنف التي يرتكبها مستوطنون يهود ضد مدنيين فلسطينيين بالضفة الغربية هي أمر "غير مقبول"، وذلك بعد هجوم أسفر بحسب السلطة الفلسطينية عن مقتل شخص وإصابة آخر بجروح خطرة.وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض في بيان إن "الهجمات من جانب مستوطنين عنيفين ضد مدنيين فلسطينيين في الضفة الغربية غير مقبولة ويجب أن تتوقف"، حاضا السلطات الإسرائيلية على اتخاذ الإجراءات اللازمة "لحماية جميع المجتمعات".وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) ذكرت في وقت سابق، الخميس، أن مستوطنين مسلحين هاجموا قرية "جيت" وأضرموا النار في عدد من المركبات.وفي اتصال مع وكالة فرانس برس، قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه في حوالى الساعة 20,00 (17,00 مساء الخميس بتوقيت غرينتش) "دخل عشرات المدنيين الإسرائيليين، بعضهم ملثمون، إلى ... جيت، وأضرموا النار في مركبات وبنى تحتية في المنطقة، وألقوا حجارة وزجاجات حارقة".وأضاف المتحدث أن جنودا وعناصر من شرطة الحدود أرسلوا إلى المكان قد عملوا على "إجلاء المدنيين الإسرائيليين من البلدة"، مشيرا الى "توقيف مدني إسرائيلي شارك في أعمال الشغب العنيفة ونقله إلى الشرطة الإسرائيلية للتحقيق معه".ودان الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، مساء الخميس، "بشدة" الهجوم معتبرا ذلك بأنه "مذبحة مدبرة".وأضاف الرئيس الذي يعتبر دوره شرفيا بشكل أساسي في إسرائيل عبر منشور في منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي أنه "يجب على قوى الأمن التحرك فورا ضد هذه الظاهرة الخطيرة وتقديم الجناة إلى العدالة".وجاء في بيان صادر عن مكتب، بنيامين نتانياهو، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي "يأخذ على محمل الجد أعمال الشغب التي وقعت مساء اليوم في قرية جيت"، مؤكدا أنه "سيتم توقيف المسؤولين عن أي عمل إجرامي ومحاكمتهم".وتشهد الضفة الغربية تصاعدا في العنف منذ أكثر من عام، لكن الوضع تدهور منذ أن اندلعت الحرب بقطاع غزة بين حركة حماس وإسرائيل.وسبق لواشنطن أن فرضت عقوبات على أفراد وكيانات في إسرائيل مرتبطين بأعمال العنف ضد المدنيين الفلسطينيين بالضفة الغربية.