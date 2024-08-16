تدمير محطة تحكم أرضية تابعة للحوثيين في اليمن

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نفذت القوات الأميركية ضربة جديدة على مراكز الحوثيين.فقد أعلنت القيادة المركزية الأميركية أن قواتها نجحت في تدمير محطة تحكم أرضية تابعة للحوثي ومدعومة من إيران في منطقة خاضعة لسيطرة الجماعة في اليمن.وأضافت في منشور على منصة "إكس" اليوم الجمعة، أن محطة التحكم الأرضية هذه كانت تشكل تهديدا واضحا وشيكا للقوات الأميركية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة.كما قالت إنه تم اتخاذ هذا الإجراء لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانا للسفن الأميركية وقوات التحالف والسفن التجارية.هجمات حوثية منذ تشرين الثانيوعمد الحوثيون منذ تشرين الثاني 2023 إلى شن أكثر من 150 هجوماً على سفن تجارية، زعموا أنها كانت متجهة إلى إسرائيل.كما توعدوا بتوسيع هجماتهم حتى البحر الأبيض المتوسط أيضاً، بحجة دعم قطاع غزة الذي يخضع لحرب إسرائيلية منذ السابع من تشرين الأول 2023.فيما نفذت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات رداً على هجمات الحوثي التي تسببت في اضطراب التجارة العالمية.إذ أجبرت شركات الشحن على تحويل مسار السفن بعيداً عن البحر الأحمر وقناة السويس والإبحار عبر الطريق الأطول حول الطرف الجنوبي لإفريقيا.(العربية)