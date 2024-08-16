شاهد.. تضاربٌ وشجار داخل البرلمان التركي! (فيديو)

اشتباكات بالأيدي داخل البرلمان التركي
اندلعت قبل قليل في العاصمة التركية أنقرة اشتباكات بالأيدي بين نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم وعدد من نواب المعارضة
أصيب على إثرها أحد النواب بجروح طفيفة
الاشتباكات اندلعت عقب قيام لاعب كرة القدم السابق والنائب الحالي عن الحزب الحاكم… pic.twitter.com/LsNlqhBntc
— عبدالعزيز مجاهد|Abdulaziz mucahit (@elmogahed02) August 16, 2024
اشتباكات بالأيدي داخل البرلمان التركي
اندلعت قبل قليل في العاصمة التركية أنقرة اشتباكات بالأيدي بين نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم وعدد من نواب المعارضة
أصيب على إثرها أحد النواب بجروح طفيفة
الاشتباكات اندلعت عقب قيام لاعب كرة القدم السابق والنائب الحالي عن الحزب الحاكم… pic.twitter.com/LsNlqhBntc