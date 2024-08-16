ايران وقطر تبحثان تطورات الأوضاع بالمنطقة

Advertisement

أجرى رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، الجمعة، اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية إيران بالوكالة على باقري كني، تضمن تأكيدا على ضرورة التهدئة وخفض التصعيد بالمنطقة.وهذا هو ثاني اتصال يجريه بن عبد الرحمن مع كني خلال 24 ساعة، ويتزامن مع جهود دولية مكثفة لمنع التصعيد بالمنطقة، في ظل تهديد إيران و"حزب الله" بالرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية والقيادي بالحزب فؤاد شكر، في تموز الماضي.وأفادت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، بأن اتصال بن عبد الرحمن وكني "تطرق إلى تطورات الأوضاع بالمنطقة، وآخر مستجدات الوساطة لإنهاء الحرب على القطاع".وأضافت أن الاتصال شمل، أيضا، "تأكيدا على ضرورة التهدئة وخفض التصعيد في المنطقة".وفي هذا الصدد، جدد بن عبد الرحمن، خلال الاتصال، "التزام الدوحة بدعم كافة الجهد الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي"، وفق البيان ذاته. (الأناضول)