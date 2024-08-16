ما هو سر التفاؤل بمفاوضات الدوحة؟.. الأمر يخصّ إيران!

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صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية تحدثت عن وجود ارتباط بين نجاح المفاوضات والحد من الرد الإيراني على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران.الصحيفة نقلت عن مسؤولين أميركيين وإيرانيين وإسرائيليين أن طهران قد تؤجل الانتقام من إسرائيل كي تتيح الفرصة للمفاوضين للتوصل إلى هدنة في غزة.كذلك، تحدثت وسائل إعلام عن تخفيف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من حدة موقفه وترك مساحة أوسع لفريقه التفاوضي بالدوحة.وفي هذا السياق، أعرب الوزير السابق من حزب الليكود أيوب قرا عن تفاؤله بما يجري في الدوحة، مؤكداً أن تأثير إيران على تلك المباحثات كبير جداً.وفي حديث عبر شبكة "سكاي نيوز عربية"، قال قرا إن "كل الأطراف معنية بوجود حلول أكثر من السابق لعدة أسباب أبرزها أن إيران لم تكن في صورة الصفقة في السابق والآن هي جزء مما يحدث في الدوحة".وأكد أن "الرئيس الأميركي جو بايدن هو الوحيد الذي لديه القدرة على التحدث مع جميع الأطراف حتى الإيرانيين"، وأضاف: "إيران كانت تريد المشاركة بوفد في اجتماعات الدوحة وهي المعنية باندلاع الحرب أو ضمان الاستقرار، لأن حزب الله وحماس والحوثيين والمجموعات في العراق يتلقون التعليمات والتمويل والسلاح منها".