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عربي-دولي

ما هو سر التفاؤل بمفاوضات الدوحة؟.. الأمر يخصّ إيران!

Lebanon 24
16-08-2024 | 15:41
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تستمر في العاصمة القطرية الدوحة المفاوضات الهادفة لوقف إطلاق النار في غزة، وسط تفاؤل حذر بأن حل هذه الأزمة سيكون الوسيلة الأنجع لنزع فتيل توترات أوسع في المنطقة وكبح جماح هجوم إيراني متوقع على إسرائيل.
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صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية تحدثت عن وجود ارتباط بين نجاح المفاوضات والحد من الرد الإيراني على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران.

الصحيفة نقلت عن مسؤولين أميركيين وإيرانيين وإسرائيليين أن طهران قد تؤجل الانتقام من إسرائيل كي تتيح الفرصة للمفاوضين للتوصل إلى هدنة في غزة.

كذلك، تحدثت وسائل إعلام عن تخفيف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من حدة موقفه وترك مساحة أوسع لفريقه التفاوضي بالدوحة.

وفي هذا السياق، أعرب الوزير السابق من حزب الليكود أيوب قرا عن تفاؤله بما يجري في الدوحة، مؤكداً أن تأثير إيران على تلك المباحثات كبير جداً.

وفي حديث عبر شبكة "سكاي نيوز عربية"، قال قرا إن "كل الأطراف معنية بوجود حلول أكثر من السابق لعدة أسباب أبرزها أن إيران لم تكن في صورة الصفقة في السابق والآن هي جزء مما يحدث في الدوحة".

وأكد أن "الرئيس الأميركي جو بايدن هو الوحيد الذي لديه القدرة على التحدث مع جميع الأطراف حتى الإيرانيين"، وأضاف: "إيران كانت تريد المشاركة بوفد في اجتماعات الدوحة وهي المعنية باندلاع الحرب أو ضمان الاستقرار، لأن حزب الله وحماس والحوثيين والمجموعات في العراق يتلقون التعليمات والتمويل والسلاح منها". (سكاي نيوز عربية)
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