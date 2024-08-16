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غزة تسجل أول إصابة مؤكدة بفيروس شلل الأطفال

Lebanon 24
16-08-2024 | 16:30
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الجمعة، أنه تم تشخيص إصابة طفل يبلغ عشرة أشهر بشلل الأطفال في قطاع غزة الذي تقول الأمم المتحدة إنه كان خاليا من هذا المرض منذ 25 عاما.
وأوضحت الوزارة في بيان "سجلت وزارة الصحة أول إصابة بفيروس شلل الأطفال في المحافظات الجنوبية، وذلك في مدينة دير البلح لطفل يبلغ عشرة شهور لم يتلق أي جرعة تحصين ضد شلل الأطفال"، وفق فرانس برس. 
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وشلل الأطفال مرض شديد العدوى كان منتشرا قبل 40 عاما في العالم، غير أن خطره زال بفضل اللقاح.
لكن هناك نسخة أخرى من الفيروس يمكنها الانتشار، وهو فيروس شلل الأطفال الذي تحور من المصدر الموجود أصلاً في لقاح شلل الأطفال الفموي (OPV)، وهذا المتحور هو الذي رصد في غزة. (الحرة)

 
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