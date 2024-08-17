توافق مصري- فرنسي على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة

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أعلن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، إنه هناك توافق مصري فرنسي من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة وخفض التصعيد والتوتر بالمنطقة.وأوضح عبد العاطي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الفرنسي ستيفان سيغورني اليوم السبت، أن العنصر الهام في وقف هذا التصعيد، هو وقف حمام الدم والقتل الذي يحدث في قطاع غزة بشكل فوري، في إطار صفقة متكاملة وبما يمثل المخرج الوحيد لتجنيب المنطقة مخاطر الحرب والمواجهات التي لن يخرج منها أي طرف رابحاً.وتابع وزير الخارجية المصري: "إننا نقدر الجهود التي تبذلها فرنسا في خفض التصعيد وخفض حدة التوتر، وما تقوم به من أدوار مع شركائها في الإقليم".وأضاف أن الفرصة لا تزال سانحة إذا صدقت النوايا، وإذا كان هناك إرادة سياسية لدى الأطراف في وضع حد لهذه المذابح اليومية التي تحدث في غزة، ويعيشها الفلسطينييون.ومن جانبه، دعا وزير الخارجية الفرنسي سيغورني إلى وقف إطلاق النار ووضع حد لمعاناة الغزاويين وإطلاق سراح الرهائن، وقال: "نقدر العمل الجبار في الدوحة من أجل وقف إطلاق النار في غزة".