ضربة أوكرانية جديدة في كورسك... دمّرت جسراً روسيّاً

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دمرت أوكرانيا جسرا رئيسيا في مقاطعة كورسك الروسية، وقصفت جسرا ثانيا قريبا منها، وذلك بعد أقل من أسبوعين من توغلها عبر الحدود، مما أدى إلى تعطيل طرق الإمداد الروسية، وربما يكون في ذلك إشارة إلى أن قواتها تخطط للتحصن.وأصدر قائد القوات الجوية الأوكرانية ميكولا أوليششوك الجمعة مقطعا مصورا لغارة جوية أوكرانية قسمت الجسر إلى نصفين.وبعد أقل من يومين، ضربت القوات الأوكرانية جسرا ثانيا في روسيا، وفقا لأوليششوك، والحاكم الإقليمي الروسي أليكسي سميرنوف. (الحرة)