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عربي-دولي

حريق في مدينة للملاهي... وإصابات نتيجة الحروق والسقوط!

Lebanon 24
18-08-2024 | 09:47
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أصيب 23 شخصاً على الأقل عندما اشتعلت النيران في عربة من عجلة ملاهٍ دوارة في مهرجان موسيقي بالقرب من لايبزيغ في شرق ألمانيا.

وقالت الشرطة إن الحريق بدأ في عربة واحدة ثم انتشر إلى عربة ثانية.

وأصيب أربعة أشخاص بحروق، بينما أصيب شخص واحد بجروح نتيجة السقوط. (العربية)
 
 
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