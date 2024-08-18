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إقتصاد

شركة سعودية وقّعت عقدا بـ658 مليون ريال مع "ويبليد إس.بي.ايه"

Lebanon 24
18-08-2024 | 10:26
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أعلنت شركة البحر الأحمر العالمية السعودية أنها "وقعت عقدا مع شركة "ويبليد إس.بي.ايه" لبناء ‬معسكر للموظفين‭‬ يخدم مشروع سد تروجينا التابع لمشروع نيوم، بقيمة 658 مليون ريال من دون ضريبة القيمة المضافة".
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وقالت الشركة في بيان لبورصة السعودية إن العقد البالغ مدته 12 شهرا، يتعلق بتصميم وتصنيع وتوريد وتركيب مبان جاهزة تشمل وحدات سكنية ومبان داعمة مثل مسجد وقاعات طعام وعيادة طبية وصالة رياضية.

كما يتضمن العقد أعمالا مدنية لخدمة معسكر الموظفين.

وأضاف البيان أن المشروع سيتم على مرحلتين، الأولى تبدأ على الفور، بينما تكون الثانية "بناء على موافقة العميل ووفقا للشروط التعاقدية". (سكاي نيوز)

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