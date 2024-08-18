بالتزامن مع هجوم كورسك.. بيلاروسيا تنشر آلاف الجنود على الحدود مع أوكرانيا

قال ألكسندر لوكاشينكو رئيس بيلاروسيا، اليوم الأحد، إن أوكرانيا حشدت أكثر من 120 ألف جندي على حدودها مع بيلاروسيا وإن مينسك نشرت قرابة ثلث قواتها المسلحة على امتداد الحدود بأكملها.

جاءت تصريحات لوكاشينكو في وقت تنفذ فيه كييف توغلا داخل روسيا بدأ في السادس من آب الجاري حين توغل آلاف من جنود أوكرانيا داخل روسيا.

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ونقلت وكالة "بيلتا" عن لوكاشينكو قوله، في حديث للتلفزيون الرسمي الروسي "بما شهدناه من سياستهم، أرسلنا قواتنا وركزناها في نقاط بعينها، تحسبا لحرب، من أجل الدفاع. جيشنا على طول الحدود بأكملها". (الاتحاد)