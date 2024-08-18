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الكوليرا يتفشى في السودان

Lebanon 24
18-08-2024 | 11:51
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أعلنت وزارة الصحة السودانية تفشي وباء الكوليرا في البلاد وخاصة في ولايتي كسلا والقضارف شرق البلاد، واللتين تضررتا بشكل أكثر من الوباء.
 
وقال وزير الصحة السوداني هيثم إبراهيم أن تفشي الوباء سببه الأوضاع البيئية والماء غير الصالح للشرب في عدد من المواقع.
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وكانت منظمة الصحة العالمية قد كشفت أمس الأول عن تسجيل 11 ألفا و327 حالة إصابة بالكوليرا و316 حالة وفاة تم الإبلاغ عنها في السودان. (الاتحاد)
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