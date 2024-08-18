إيران تثير مخاوف المجتمع الدولي بشأن برنامجها النووي.. فهل تعلن نفسها قوة نووية بحلول نهاية العام؟

توقع خبراء عسكريون أن تعلن إيران نفسها قوة نووية بحلول نهاية العام الجاري، وسط حالة من عدم اليقين السياسي في الولايات المتحدة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها، بحسب موقع فوكس نيوز.



وأشار جيمس كارافانو، نائب رئيس دراسات السياسة الخارجية والدفاعية في مؤسسة هيريتيج، إلى أن إيران قد تستغل هذه الفرصة لإعلان نفسها قوة نووية، خاصة في ظل الوضع السياسي الحالي في الولايات المتحدة وعدم توقع أي تحرك حاسم من الرئيس بايدن.

كارافانو أضاف لشبمة فوكس نيوز أيضا أن إيران قد تجد في هذا الوقت فرصة لتحقيق مكاسب نووية قبل تولي أي إدارة أميركية جديدة، مشيرًا إلى أن إعلان إيران عن نفسها كقوة نووية سيخلق حالة من الذعر العالمي، لكنه قد لا يؤدي إلى رد عسكري فوري من الولايات المتحدة أو إسرائيل، نظرًا للانشغالات الحالية لهاتين الدولتين.

من جهته، وافق الفريق المتقاعد تشارلز مور من القوات الجوية الأميركية على تقييم كارافانو، مؤكداً أن إعلان إيران عن قدراتها النووية قد لا يعني بالضرورة قدرتها على استخدام سلاح نووي بشكل فعال، وأنه من المحتمل أن تتخذ إسرائيل أو الولايات المتحدة إجراءات لمنع أي تقدم إضافي في هذا الصدد.